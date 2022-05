Un posto al sole, la triste confessione del volto della soap opera: “Due tumori” | Ecco oggi come sta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Patrizio Rispo, che interpreta il personaggio di Raffaele Giordano in Un posto al sole, ha raccontato la sua lotta contro il cancro. Un posto al sole è senza dubbio una delle soap opera più amate dagli italiani, in onda dall’ottobre 1996 e caratterizzata da ben 26 stagioni. La prima soap opera interamente prodotta in Italia è anche la più longeva, ed è per questo che il seguito continua ad essere molto elevato anche dopo tutti questi anni. I fan di Un posto al sole sono molto affezionati alle attrici e agli attori che hanno fatto parte e continuano ad essere presenti nel cast della soap opera. Tra i personaggi storici c’è sicuramente Raffaele ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 18 maggio 2022) Patrizio Rispo, che interpreta il personaggio di Raffaele Giordano in Unal, ha raccontato la sua lotta contro il cancro. Unalè senza dubbio una dellepiù amate dagli italiani, in onda dall’ottobre 1996 e caratterizzata da ben 26 stagioni. La primainteramente prodotta in Italia è anche la più longeva, ed è per questo che il seguito continua ad essere molto elevato anche dopo tutti questi anni. I fan di Unalsono molto affezionati alle attrici e agli attori che hanno fatto parte e continuano ad essere presenti nel cast. Tra i personaggi storici c’è sicuramente Raffaele ...

