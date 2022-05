Premio De Sanctis: la cerimonia a Villa Doria Pamphilj il 25 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) La premiazione, Premio De Sanctis, per la letteratura si svolgerà mercoledì 25 maggio alle ore 18.30, presso la residenza di Stato di Villa Doria Pamphilj. Con l’adesione del Presidente della Repubblica. Il prestigioso riconoscimento annuale rivolto alle eccellenze della letteratura italiana ed internazionale. Si pone l’obiettivo di individuare testi innovativi sia da un punto di Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 18 maggio 2022) La premiazione,De, per la letteratura si svolgerà mercoledì 25alle ore 18.30, presso la residenza di Stato di. Con l’adesione del Presidente della Repubblica. Il prestigioso riconoscimento annuale rivolto alle eccellenze della letteratura italiana ed internazionale. Si pone l’obiettivo di individuare testi innovativi sia da un punto di

Advertising

infoitcultura : Premio De Sanctis: la cerimonia a Villa Doria Pamphilj il 25 maggio - MorraDeSanctis : RT @rafvlad: Premio #FrancescoDeSanctis per la #Letteratura XI Edizione il #25maggio2022 la cerimonia a #Roma la residenza di Stato di Vill… - iWebRadio : Premio De Sanctis per la Letteratura: il 25 maggio la premiazione a Roma - rafvlad : Premio #FrancescoDeSanctis per la #Letteratura XI Edizione il #25maggio2022 la cerimonia a #Roma la residenza di St… - _PuntoZip_ : PREMIO DE SANCTIS PER LA LETTERATURA: il 25 maggio la cerimonia di premiazione a Villa Doria Pamphilj -