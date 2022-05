Gazzetta dello Sport: scaramanzia Milan, pochi giocatori a seguire il match dell’Inter (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la preziosissima vittoria contro l’Atalanta, il Milan già ieri sera avrebbe potuto festeggiare il titolo in caso di passo falso dell’Inter. Evento però non accaduto, per via del successo ottenuto dai neroazzurri a Cagliari per 1-3. Subito dopo la partita contro i bergamaschi, però, era tanta la curiosità nel sapere cosa avrebbero fatto i calciatori durante la partita dei cugini interisti. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, però, non c’è stato un seguito di massa verso il match, con ogni calciatore che ha deciso di passare la serata in maniera diversa. Gli unici a rimanere al Meazza, infatti, sono stati coloro che avevano la propria famiglia al seguito, decidendo di cenare al ristorante dello stadio. In questo caso un piccolo occhio alla tv e al risultato ... Leggi su sportface (Di lunedì 16 maggio 2022) Dopo la preziosissima vittoria contro l’Atalanta, ilgià ieri sera avrebbe potuto festeggiare il titolo in caso di passo falso. Evento però non accaduto, per via del successo ottenuto dai neroazzurri a Cagliari per 1-3. Subito dopo la partita contro i bergamaschi, però, era tanta la curiosità nel sapere cosa avrebbero fatto i calciatori durante la partita dei cugini interisti. Come riportato dalla, però, non c’è stato un seguito di massa verso il, con ogni calciatore che ha deciso di passare la serata in maniera diversa. Gli unici a rimanere al Meazza, infatti, sono stati coloro che avevano la propria famiglia al seguito, decidendo di cenare al ristorantestadio. In questo caso un piccolo occhio alla tv e al risultato ...

