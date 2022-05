Simona Izzo su Instagram: “Bella degli zii”. Giulia Catania è mamma (Di sabato 14 maggio 2022) A dare l’annuncio su Instagram è stata la zia, Simona Izzo: Giulia Catania è diventata mamma. La figlia di Rossella Izzo e sorella di Myriam Catania, e il compagno Marco De Angelis sono diventati genitori il 14 maggio, ma non hanno ancora annunciato sui social la Bella notizia, svelata in anteprima dalla felicissima Simona. Simona Izzo, la nipote Giulia Catania è diventata mamma Lea De Angelis Catania pesa quasi quattro chili, sta bene, ed è già la gioia di tutta la famiglia. Ad annunciarlo Simona Izzo, la zia della neo mamma Giulia ... Leggi su dilei (Di sabato 14 maggio 2022) A dare l’annuncio suè stata la zia,è diventata. La figlia di Rossellae sorella di Myriam, e il compagno Marco De Angelis sono diventati genitori il 14 maggio, ma non hanno ancora annunciato sui social lanotizia, svelata in anteprima dalla felicissima, la nipoteè diventataLea De Angelispesa quasi quattro chili, sta bene, ed è già la gioia di tutta la famiglia. Ad annunciarlo, la zia della neo...

