Napoli | contro il Barcellona | 11 Osimhen in campo avrebbero evitato almeno una sconfitta umiliante!

(Di venerdì 25 febbraio 2022) I quotidiani sportivi nazionali -ed anche quelli europei- hanno elogiato la prova effettuata dal centravanti del, ieri al Maradona,il. La squadra catalana ha -letteralmente- dato una lezione di calcio alla compagine azzurra. Gli uomini di Xavi hanno osservato un comportamento inesemplare: mai fermi, sempre in movimento saltellavano e cambiavano posizione senza palla. Mai un passaggio telefonato perché creavano spazi e corridoi per ricevere il suggerimento (sempre di prima ) dal compagno di squadra. Tecnica individuale e palleggio di notevole qualità. Pressing alto organizzato. Continua creazione della superiorità numerica. Puntuale inserimento dei centrocampisti negli spazi vuoti. SERATA DA DIMENTICARE PER ILE DA RICORDARE PER GLI ...

Advertising

capuanogio : Questa storia è una vergogna ??: a #Napoli le autorità hanno negato l'ingresso dello striscione dei tifosi contro la… - cmdotcom : Incredibile a #Napoli: le autorità vietano l'ingresso di uno #striscione contro la #guerra #Russia #Ucraina… - sportmediaset : #NapoliBarcellona, striscione contro la guerra. #SportMediaset - Napolikeit : Manifestazione per l'Ucraina a Napoli: ecco quando si sfila contro la guerra #napoli #Centro_Storico - Vitalia98513546 : @CorSport nessuna tragedia,semmai disgusto nel constatare quanto il Napoli sia odiato dai mediocri nordaioli nostra… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli contro

... infine lo Slavia Praga ebbe la meglio per 3 - 1i Rangers Glasgow. (Aggiornamento di Mauro ...che hanno vinto il girone della Lazio ed infine lo Spartak Mosca vincitore del gruppo del, ...Anche il calcio nelle ultime ore si sta schierandole mosse di Putin e non sono mancati messaggi di pace, come dimostra l'esempio di- Barcellona . Uno scherzo del destino ha voluto che ...Anche di fronte allo stadio, prima della partita Napoli-Barcellona, ci sono state manifestazioni di solidarietà, così come a Pompei con una veglia funebre. Gli striscioni ed i cartelli recitavano "No ...Raffaele Auriemma, ai microfoni di Si gonfia la rete, ha commentato l'eliminazione del Napoli in Europa League: "Sin dall'andata col Barcellona, ho detto che non potevamo fare l'uscita dal basso ...