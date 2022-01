Ucraina | il presidente russo Putin tenta i paesi Ue | telefonata con Macron e vertice con le aziende tedesche dopo le italiane

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Nel pomeriggio si è svolta latra ilVladimire ilfrancese Emmanuel. I due capi di stato si sono detti “d’accordo” sulla “necessità di una de-escalation” e un “proseguimento del dialogo” sulla crisi in: lo ha reso noto la presidenza francese aggiungendo che, nel corso del colloquio telefonico di oltre un’ora con“non ha espresso alcuna intenzione offensiva”. Ha “detto molto chiaramente che non cercava lo scontro”. Ilsi sarebbe anche lamentato dell’incapacità deioccidentali di comprendere quelle che ritiene legittime preoccupazioni della Russia. Nelle ultime ore la via diplomatica sembra ...

...sicurezza delle forniture di gas alla Ue in caso di invasione russa dell'. 'Gli Stati Uniti sono il nostro maggiore fornitore di Gas naturale liquefatto ', ricorda in un tweet la...IlUsa Joe Biden, ha messo in guardia ilucraino Volodymyr Zelensky sulla concreta possibilità di un'invasione russa in febbraio. ...unità militari" al confine con l'ma ...Il Presidente ucraino dopo la telefonata con l'omologo statunitense Joe Biden: "Il rischio maggiore per l'Ucraina è la destabilizzazione interna, prioritario stabilizzare l'economia".Le forze armate ucraine testano le NLAW (Arma anticarro leggera di nuova generazione) consegnate dagli inglesi nel mezzo delle tensioni con la ...