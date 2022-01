Quirinale 2022 | Casini | “Stimo da sempre Belloni”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Conte e Salvini hanno parlato di una donna? E’ una cosa sicuramente bella, perché ci sono donne di grande prestigio che sapranno servire l’Italia molto bene”. Sono le parole di Pier Ferdinando, in un’intervista esclusiva che andrà in onda questa sera a ‘Quarta Repubblica’, in onda in prima serata su Retequattro. “Se sono ancora in corsa? In corsa dove, ragazzi?… Mi sento benissimo, speriamo di avere presto un presidente della Repubblica”, commenta uno dei possibili candidati per il post Mattarella. Infine, alla domanda se Elisabettapossa essere il nome giusto nella prossima votazione,risponde: “Se sarà il nome non lo so, è una persona cheda, un’amica, una servitrice dello Stato”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale 2022, Casellati durante lo spoglio passa al setaccio voti e schede nulle. E viene “beccata” al cellulare… - petergomezblog : Quirinale, la diretta – Il “kingmaker” Salvini manda a sbattere Casellati e il centrodestra fallisce la prova di fo… - mikedells : RT @petergomezblog: Quirinale, Conte: “Spero che finalmente ci sia la sensibilità del Parlamento per eleggere una presidente donna” https:/… - SignorAldo : RT @tagadala7: #Quirinale ?? Era il 21 gennaio quando, per la prima volta, Peter Gomez - durante la diretta di Tagadà - fece il nome di ELI… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale 2022

Ma dai servizi segreti non si va al: chi non lo capisce non ha cultura istituzionale'. Mentre malumori si registrano tra i grandi elettori del Partito Democratico attorno al nome che, in ...ROMA. Al quinto giorno di votazioni per eleggere il presidente della Repubblica è di nuovo fumata nera. Il settimo scrutinio si terrà domattina alle 9.30 nell'Aula di Montecitorio: al nuovo capo dello ...Anche il secondo scrutinio di oggi a vuoto, ma in serata si è mosso il negoziato. In notturna gli incontri dei partiti per chiudere la partita del Quirinale ...Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Sono orgoglioso della valanga di voti per il Presidente #Mattarella. È un segnale di protagonismo e forza da parte del Parlamento. Non è solo stima e riconoscenza per ques ...