Il sogno dei fan: Can Yaman all’Isola dei Famosi? L’indiscrezione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Can Yaman all’Isola dei Famosi 2022? La voce che sta circolando in rete e che fa impazzire di gioia i fan Sta circolando in rete la voce che Can Yaman potrebbe partecipare al reality L’Isola dei Famosi 2022 con un cachet altissimo. Nulla di ufficiale ma se confermata la trattativa sarebbe un bel colpaccio per Ilary Blasi e il suo staff. L’Isola partirà il prossimo marzo, dopo la fine del Grande Fratello Vip. A condurre la 16esima edizione sarà proprio Ilary Blasi affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che abbiamo visto di recente alla conduzione del programma Back to School, andato in onda su Italia Uno. Mentre come inviato dall’Honduras potrebbe esserci Alvise Rigo, che ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Stando alle voci che si stanno ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 27 gennaio 2022) Candei2022? La voce che sta circolando in rete e che fa impazzire di gioia i fan Sta circolando in rete la voce che Canpotrebbe partecipare al reality L’Isola dei2022 con un cachet altissimo. Nulla di ufficiale ma se confermata la trattativa sarebbe un bel colpaccio per Ilary Blasi e il suo staff. L’Isola partirà il prossimo marzo, dopo la fine del Grande Fratello Vip. A condurre la 16esima edizione sarà proprio Ilary Blasi affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che abbiamo visto di recente alla conduzione del programma Back to School, andato in onda su Italia Uno. Mentre come inviato dall’Honduras potrebbe esserci Alvise Rigo, che ha partecipato all’ultima edizione di Ballando con le Stelle. Stando alle voci che si stanno ...

Il sogno dei fan: Can Yaman all'Isola dei Famosi? L'indiscrezione In quell'occasione si parlò addirittura di lui in veste di inviato, ma poi non se ne fece nulla. Poi lo scorso 2021 si era parlato di nuovo di Can in veste di concorrente. Chissà che il sogno dei fan ...

