“Hai cambiato la nostra storia | buon compleanno mister” | gli auguri dell’Atalanta al Gasp

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Bergamo. Giorno di festa in casa Atalanta per i 64 anni diGian Pieroerini. Un evento che la società nerazzurra ha voluto ricordare con un messaggio dipubblicato sul proprio sito internet, con cui lo ha voluto anche ringraziare per i prestigiosi traguardi raggiunti in questi anni: “Il 26 gennaio è un giorno speciale in casa Atalanta: festeggia infatti oggi il suoil nostro allenatore, Gian Pieroerini! Da quando è arrivato a Bergamo nell’estate del 2016, sono stati raggiunti traguardi fantastici che hanno riscritto ladel Club e regalato emozioni indelebili”.