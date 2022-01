Atalanta, Muriel positivo al Covid-19: salta convocazione Colombia (Di domenica 23 gennaio 2022) salta la convocazione con la Colombia per Luis Muriel, che rimarrà a Bergamo a causa della sua positività al Covid-19. “La Federcalcio Colombiana informa che il giocatore Luis Fernando Muriel è stato sospeso (‘de-convocato’, ndr) per le partite contro Perù e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali FIFA Qatar 2022 – si legge nella nota pubblicata dalla Federazione -, dopo che il dipartimento medico del suo club, Atalanta, ci ha informato che l’attaccante non è in condizioni di salute ottimali per viaggiare in Colombia. Lo staff tecnico della Nazionale Colombiana gli augura una pronta guarigione, sperando che possa tornare alle loro attività il prima possibile”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 23 gennaio 2022)lacon laper Luis, che rimarrà a Bergamo a causa della sua positività al-19. “La Federcalciona informa che il giocatore Luis Fernandoè stato sospeso (‘de-convocato’, ndr) per le partite contro Perù e Argentina per le qualificazioni ai Mondiali FIFA Qatar 2022 – si legge nella nota pubblicata dalla Federazione -, dopo che il dipartimento medico del suo club,, ci ha informato che l’attaccante non è in condizioni di salute ottimali per viaggiare in. Lo staff tecnico della Nazionalena gli augura una pronta guarigione, sperando che possa tornare alle loro attività il prima possibile”. SportFace.

