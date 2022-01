Festival di Sanremo 2022: arrivano 3 attori come “ospiti d’onore” (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla vigilia del Festival di Sanremo 2022, arriva l’annuncio della presenza di tre attori molto amati dal pubblico di Rai 1. Infatti, nel corso della 72esima edizione del Festival di Sanremo che è in programma da martedì 1° fino a sabato 5 febbraio 2022, arriveranno sul palco dell’Ariston: Raul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale. Gli ospiti prenderanno parte a tre differenti serate. Si tratta di tre ospiti molto attesi e che allieteranno ulteriormente le ricche serate del Festival. Le serate di Raoul Bova e Luca Argentero a Sanremo 2022 I tre attori di Rai1 saranno ospiti del Festival di Sanremo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 22 gennaio 2022) Alla vigilia deldi, arriva l’annuncio della presenza di tremolto amati dal pubblico di Rai 1. Infatti, nel corso della 72esima edizione deldiche è in programma da martedì 1° fino a sabato 5 febbraio, arriveranno sul palco dell’Ariston: Raul Bova, Luca Argentero e Lino Guanciale. Gliprenderanno parte a tre differenti serate. Si tratta di tremolto attesi e che allieteranno ulteriormente le ricche serate del. Le serate di Raoul Bova e Luca Argentero aI tredi Rai1 sarannodeldi...

