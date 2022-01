Quirinale, ho un paio di domande. La prima: perché dev’essere il centrodestra a proporre il nome? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Personalmente non sono nessuno per proporre nomi ai grandi elettori per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Mi lasciano decisamente perplesso i tanti “nessuno” come me, che in un conato di narcisismo delirante si atteggiano a “propositori”. Mi limito dunque a fare quale domanda e abbozzare un ragionamento. La prima domanda è banale: perché deve essere il centrodestra, che ha meno grandi elettori del centrosinistra e del M5S, a proporre il nome? perché tocca a loro? Sulla base di quale ragionamento il centrosinistra non deve avanzare una candidatura avendo i numeri dalla sua parte? perché lo ha detto Renzi? La seconda questione riguarda la questione di genere. Verissimo che i tempi sono maturi per avere una donna al Quirinale (ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 21 gennaio 2022) Personalmente non sono nessuno pernomi ai grandi elettori per l’elezione del nuovo Capo dello Stato. Mi lasciano decisamente perplesso i tanti “nessuno” come me, che in un conato di narcisismo delirante si atteggiano a “propositori”. Mi limito dunque a fare quale domanda e abbozzare un ragionamento. Ladomanda è banale:deve essere il, che ha meno grandi elettori del centrosinistra e del M5S, ailtocca a loro? Sulla base di quale ragionamento il centrosinistra non deve avanzare una candidatura avendo i numeri dalla sua parte?lo ha detto Renzi? La seconda questione riguarda la questione di genere. Verissimo che i tempi sono maturi per avere una donna al(ma ...

