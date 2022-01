Didattica a distanza, per gli alunni con disabilità e Bes garantire lezioni in presenza: le indicazioni del Ministero [NOTA] (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il Ministero dell'Istruzione ha diramato una NOTA che specifica le condizioni per le attività didattiche per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali alla luce del contesto pandemico che vede il frequente ricorso alla Didattica a distanza o Didattica digitale integrata. L'articolo Didattica a distanza, per gli alunni con disabilità e Bes garantire lezioni in presenza: le indicazioni del Ministero NOTA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 21 gennaio 2022) Ildell'Istruzione ha diramato unache specifica le condizioni per le attività didattiche per glicone con bisogni educativi speciali alla luce del contesto pandemico che vede il frequente ricorso alladigitale integrata. L'articolo, per glicone Besin: ledel

