Serie A, Inter: si parla seriamente del rinnovo di Handanovic (Di martedì 18 gennaio 2022) Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che i discorsi per il rinnovo del portiere 38enne siano ben avviati, e Handanovic potrebbe rimanere all'Inter anche per la prossima stagione. ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 18 gennaio 2022) Come riporta la Gazzetta dello Sport, infatti, sembra che i discorsi per ildel portiere 38enne siano ben avviati, epotrebbe rimanere all'anche per la prossima stagione. ...

Advertising

Gazzetta_it : Effetto elastico in quota: la frenata dell’Inter adesso può lanciare il Milan - Gazzetta_it : Inter, squadra spremuta? Il calendario non aiuta e i dati dicono che... - OptaPaolo : 5 - L’#Inter ha tenuto la porta inviolata in cinque partite di fila in Serie A lontano da San Siro per la prima vol… - LALAZIOMIA : #Inter #Juventus #Lazio #Mercato #Milan Milan, doppio via libera a Inter e Juve | Nuovo colpo in Serie A - tvbusiness24 : Quanto vale la #Supercoppa italiana? Quest'anno se la giocano Inter e Juve, che hanno vinto rispettivamente la Ser… -