Impennata di positivi in provincia di Latina, quasi 1.500. Il bollettino Comune per Comune (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo il lieve calo di ieri, oggi Latina e la sua provincia si trovano a fare i conti con un'altra Impennata di casi positivi. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 1.498 nuovi contagi, con 302 pazienti guariti e 3 che, invece, hanno dovuto ricorrere alle cure mediche in ospedale. CLICCA QUI PER IL bollettino Coronavirus a Latina e provincia: il bollettino del 18 gennaio 2022 I casi di oggi, quasi 1.500, sono così divisi Comune per Comune: 207 ad Aprilia, 4 a Bassiano, 1 a Campodimele, 14 a Castelforte, 52 a Cisterna di Latina, 25 a Cori, 70 a Fondi, 83 a Formia, 43 a Gaeta, 40 a Itri, 398 a Latina, 16 a Lenola, 7 a Maenza, ...

