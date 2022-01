Il sottosegretario Costa sugli stadi | “obiettivo 100% in primavera | dobbiamo premiare chi decide di vaccinarsi”

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Riflettere sul sistema dell'Italia a colori: davanti ad un 90% di italiano vaccinati, bisogna dare delle prospetti… - petergomezblog : Covid, dal sottosegretario Costa a Greco (Cts) il fronte che vuole cancellare i nuovi contagiati dal bollettino quo… - AmalaTV_ : Costa (sottosegretario salute) - Quando potrà tornare a crescere il numero degli spettatori negli stadi? A febbraio… - sportli26181512 : Costa: 'Negli stadi obiettivo 100% in primavera. E premiamo i vaccinati': Costa: 'Negli stadi obiettivo 100% in pri… - attilascuola : RT @RadioGenova: La Spezia, manifestazione a favore del vaccino e del passaporto sanitario organizzata dal sottosegretario alla Salute Andr… -

Ultime Notizie dalla rete : sottosegretario Costa

IlAndreaspettatori e stadi ? "Dal 6 febbraio capienza al 50%? L'obiettivo non può essere che quello di tornare in presenza al 100% in primavera - ha affermato Andrea- , ...Ilalla Salute Andreaha parlato del possibile nuovo aumento della capienza negli stadi per febbraio, dopo la riduzione a 5 mila spettatori per le ultime due settimane di gennaio In ...Secondo il sottosegretario alla Salute Andrea Costa l'Italia si sta muovendo verso l'obbligo di etichettatura per i cibi con acrilamide.Il nuovo allarme negli ospedali: cosa fare con i pazienti che devono essere operati e risultano positivi asintomatici? "Servono indicazioni per evitare il caos" [LEGGI] ...