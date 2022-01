Bambino di 11 anni accoltella il bidello in una scuola di Sulmona: “Ho notato la maglia sporca di sangue” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grave e inspiegabile episodio di violenza questa mattina in una scuola di Sulmona: un Bambino avrebbe accoltellato un bidello, un collaboratore scolastico che lo stava accompagnando per i corridoi. L’uomo non è in gravi condizioni, ma la vicenda sta facendo il giro del Paese: la sua testimonianza ha lasciato basiti il preside della scuola e il sindaco di Sulmona. accoltellato da un Bambino di 11 anni a scuola: il racconto La vicenda è resa nota dal sito web Il Germe, del quale il diretto interessato è collaboratore. Qui, viene riferito che questa mattina nella scuola Capograssi di Sulmona il collaboratore scolastico Savino Monterisi sarebbe stato ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Grave e inspiegabile episodio di violenza questa mattina in unadi: unavrebbeto un, un collaboratore scolastico che lo stava accompagnando per i corridoi. L’uomo non è in gravi condizioni, ma la vicenda sta facendo il giro del Paese: la sua testimonianza ha lasciato basiti il preside dellae il sindaco dito da undi 11: il racconto La vicenda è resa nota dal sito web Il Germe, del quale il diretto interessato è collaboratore. Qui, viene riferito che questa mattina nellaCapograssi diil collaboratore scolastico Savino Monterisi sarebbe stato ...

Advertising

Adnkronos : “Mi sono sentito pungere sul fianco poi il sangue”, il racconto del bidello accoltellato da un 11enne. - bambinogesu : #sindromediBrugada - Uno screening elettrocardiografico velocizza i tempi della diagnosi nei bambini colpiti da que… - sonounafanmuah : non io che che quando facevano vedere il protagonista in vesti da bambino pensavo che aspettassero 10 anni per continuare il film - Stefaniax98 : RT @FabrizioChiodo: Quando ho iniziato a collaborare con Cuba anni fa sul vaccino contro S. pneumoniae, mi accorsi subito del rispetto per… - TuCuggino : RT @anna_salvaje: @MisssFreedom @elevisconti @PoliticaPerJedi Guarda, io di certo posso dirti che chi fa un tuit con foto 'wanted' (in chia… -