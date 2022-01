Giusy Ferreri: a Sanremo con il brano “Miele” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna a Sanremo Giusy Ferreri, che sarà in gara al 72° Festival di Sanremo con il brano “Miele”. A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Enrico Melozzi. Giusy Ferreri torna al Festival di Sanremo Era il 2017 e il brano si intitolava “Fa talmente male”. Quello di quest’anno si intitola “Miele” e anticipa l’album di inediti che uscirà prossimamente. “È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò”, dice del proprio brano Giusy Ferreri. “Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”. È attualmente in radio il singolo “Gli Oasis di una volta”, primo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 14 gennaio 2022) Torna a, che sarà in gara al 72° Festival dicon il”. A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Enrico Melozzi.torna al Festival diEra il 2017 e ilsi intitolava “Fa talmente male”. Quello di quest’anno si intitola “” e anticipa l’album di inediti che uscirà prossimamente. “È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò”, dice del proprio. “Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore”. È attualmente in radio il singolo “Gli Oasis di una volta”, primo ...

ltsmonique : Scusate ma io avevo già completamente dimenticato di alcune persone in gara a Sanremo tipo Giusy Ferreri ma quando l'hanno annunciata aiuto - musicanotizie : “Miele”, il brano di Giusy Ferreri al Festival di Sanremo 2022 - LadyCarotene_ : ?? Quiz in vista di #Sanremo2022 Chi canta in una sua canzone: 'Io non vivo senza sogni e tu sai che è così'. A)… - iovadodaedo : Giusy Ferreri - timmoxen : tutti questi voti bassi a Noemi Ana Mena e Giusy Ferreri voi ODIATE le donne di successo è questa la verità -