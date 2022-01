Gf Vip, Soleil piange per Katia: “Nessuna persona si è fatta l’esame di coscienza per aver sbagliato, lei invece…” (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip, Katia Ricciarelli dopo la discussione con Davide Silvestri ha preferito passare del tempo da sola in camera; del suo malumore se ne è accorta Soleil Sorge che ha voluto esprimere la sua opinione in lacrime a Valeria Marini che era vicino a lei: “Tutti noi abbiamo delle fragilità, tutti dovremmo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ex dell’Isola dei Famosi rivela retroscena clamorosi su Soleil (VIDEO): “Quando arriva nelle feste è solita offendere e umiliare soprattutto…” Gf Vip, Soleil smaschera Alex dopo la sua squalifica: “Che andassero a casa cornuti e felici, mi vergogno…” Gf Vip, Katia e la sua gaffe clamorosa sulla disabilità di Manuel (VIDEO): bufera social contro la soprano GF ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 14 gennaio 2022) Nella casa del Gf Vip,Ricciarelli dopo la discussione con Davide Silvestri ha preferito passare del tempo da sola in camera; del suo malumore se ne è accortaSorge che ha voluto esprimere la sua opinione in lacrime a Valeria Marini che era vicino a lei: “Tutti noi abbiamo delle fragilità, tutti dovremmo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Ex dell’Isola dei Famosi rivela retroscena clamorosi su(VIDEO): “Quando arriva nelle feste è solita offendere e umiliare soprattutto…” Gf Vip,smaschera Alex dopo la sua squalifica: “Che andassero a casa cornuti e felici, mi vergogno…” Gf Vip,e la sua gaffe clamorosa sulla disabilità di Manuel (VIDEO): bufera social contro la soprano GF ...

Advertising

zazoomblog : GF Vip Soleil apre a Delia: “Una cosa a tre? Se lei mi piace…” - #Soleil #Delia: #piace…” - anna_coronas : @soleilsorge__ SALVIAMO. SOLEIL. SORGE. IMMIUMENE. E'PREFERITAAP MEDIASET. PLAY INFINITY. SMS 477.000.2CON SCRITTI… - anna_coronas : @soleilsorge__ SALVIVIAMO SOLEIL SORGRE IMMUNE. E'PREFERITA. PAY INFINITIYT. SMS 477.000.2CON SCRITO SOLEIL SORGE.… - Elisa60388018 : RT @Valenti00653113: Per me stasera esce soleil e sarà la 3 opinionista di quest anno che ne pensate #gfvip - Valenti00653113 : Per me stasera esce soleil e sarà la 3 opinionista di quest anno che ne pensate #gfvip -