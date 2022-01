Serie A | stop all’attività con il 35% di positivi nel gruppo squadra

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Si cerca una soluzione per salvare il campionato diA dall’ondata di Omicron. La proposta prevede locon il 35% dinel. La bozza del protocollo Covid aggiornato per lo sport è stata presentata alla Conferenza Stato-Regioni. Se questa soglia dità tra i calciatori e non solo venisse raggiunta, farebbe scattare il rinvio di una partita. Il protocollo prevede come elementi principali il blocco dell’interase il numero diè superiore al 35% dei componenti delatleti, l’isolamento per ie test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo d indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, ...