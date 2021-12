Record di morti nella quarta ondata. Bollettino Covid, è una bomba sul CdM: con questi numeri, verso misure estreme? (Di martedì 14 dicembre 2021) Nelle ore calde del Consiglio dei ministri che dovrà decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo, arriva il Bollettino a rafforzare la convinzione che non siamo ancora in una situazione tale da rinunciare agli strumenti straordinari per affrontare il Covid. Certo, i numeri sono leggermente “gonfiati” come tutti i martedì, dato che quando c'è il fine settimana di mezzo vengono analizzati meno tamponi. Il Bollettino di oggi, martedì 14 dicembre, dà conto di 20.677 contagiati, 13.908 guariti e 120 morti a fronte di 776.563 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,7 per cento (-1,4 rispetto a ieri, quando erano stati analizzati molti meno tamponi). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, nonostante alcune regioni abbiano superato o quasi raggiunto la soglia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Nelle ore calde del Consiglio dei ministri che dovrà decidere sulla proroga dello stato di emergenza al 31 marzo, arriva ila rafforzare la convinzione che non siamo ancora in una situazione tale da rinunciare agli strumenti straordinari per affrontare il. Certo, isono leggermente “gonfiati” come tutti i martedì, dato che quando c'è il fine settimana di mezzo vengono analizzati meno tamponi. Ildi oggi, martedì 14 dicembre, dà conto di 20.677 contagiati, 13.908 guariti e 120a fronte di 776.563 test, con il tasso di positività che è stato rilevato al 2,7 per cento (-1,4 rispetto a ieri, quando erano stati analizzati molti meno tamponi). Per quanto concerne il sistema sanitario nazionale, nonostante alcune regioni abbiano superato o quasi raggiunto la soglia ...

