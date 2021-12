Green pass 6 dicembre: come cambiano le regole. Una guida veloce (Di sabato 4 dicembre 2021) Green pass 6 dicembre: da lunedì 6 dicembre 2021 il certificato si sdoppia, da una parte il Super Green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid, dall’altra, il Green pass “base” che si può ottenere sottoponendosi a test del tampone. Cosa cambia se si ha il primo o il secondo documento? Sondaggi Tp: lotta al Covid, Italia meglio degli altri Paesi secondo 56,9% italiani Green pass 6 dicembre: come cambiano le regole in base ai colori? Green pass 6 dicembre: da lunedì 6 dicembre 2021 entra in vigore il certificato “a doppia velocità”, da ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 4 dicembre 2021): da lunedì 62021 il certificato si sdoppia, da una parte il Superrilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione dal Covid, dall’altra, il“base” che si può ottenere sottoponendosi a test del tampone. Cosa cambia se si ha il primo o il secondo documento? Sondaggi Tp: lotta al Covid, Italia meglio degli altri Paesi secondo 56,9% italianilein base ai colori?: da lunedì 62021 entra in vigore il certificato “a doppia velocità”, da ...

