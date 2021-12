Bollettino Covid, i dati delle Regioni: Veneto oltre i 2.500 casi, nel Lazio 1.832 (Di sabato 4 dicembre 2021) di oggi, sabato 4 dicembre 2021 : in attesa dei dati complessivi nazionali, anticipiamo i dati delle singole . Ieri sono stati 17.030 i ai test Covid individuati in 24 ore, secondo i dati del ... Leggi su leggo (Di sabato 4 dicembre 2021) di oggi, sabato 4 dicembre 2021 : in attesa deicomplessivi nazionali, anticipiamo isingole . Ieri sono stati 17.030 i ai testindividuati in 24 ore, secondo idel ...

Advertising

GuidoDeMartini : ? La maggioranza dei contagi è tra supervaccinati ? Per la prima volta superano i non vaccinati. Anche in questa tr… - SkyTG24 : L'amministratore delegato di #Pfizer ha sottolineato che i vaccini hanno contribuito a salvare milioni di vite dura… - CasilinaNews : Giornata di manifestazioni e sport a Roma: richiesta la massima prudenza per non tornare in zona gialla. Il bollett… - tiecolino : RT @DoctorWho744: aggiornamento da ISS Epicentro deceduti NON vaccinati 515; deceduti vaccinati 712 valutate voi cosa sta succedendo... ht… - paolobollani : RT @SkyTG24: Covid Campania, il bollettino: 1.216 contagi su 32.948 test -