Vin Diesel e il messaggio straziante a Paul Walker in occasione dell'anniversario della morte (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vin Diesel, in occasione dell'anniversario della morte di Paul Walker, ha scelto Instagram per condividere una foto delle loro figlie e un messaggio toccante rivolto al suo amico. Vin Diesel, nel giorno dell'ottavo anniversario dalla morte di Paul Walker, ha reso omaggio al suo compianto amico postando sul proprio profilo Instagram un messaggio straziante assieme ad una foto di sua figlia Similce durante il giorno delle nozze di Meadow Walker, la figlia della star scomparsa a causa di un incidente stradale a soli di 40 anni. "Guarda ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Vin, indi, ha scelto Instagram per condividere una fotoe loro figlie e untoccante rivolto al suo amico. Vin, nel giorno'ottavodalladi, ha reso omaggio al suo compianto amico postando sul proprio profilo Instagram unassieme ad una foto di sua figlia Similce durante il giornoe nozze di Meadow, la figliaa star scomparsa a causa di un incidente stradale a soli di 40 anni. "Guarda ...

