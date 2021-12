“Sono guarita dal Covid”. La vip a sorpresa: “Ecco perché non ho detto nulla della malattia” (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Vip a sorpresa. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo. I fan posSono continuare a dormire sogni più sereni, infatti come rivelato dall’influencer napoletana pare che l’incubo del Covid sia finito. Lo avrebbe rivelato al numerosissimo pubblico di follower attraverso il profilo Instagram. Nessuno, però, avrebbe saputo della sua positività. perché? L’influencer spiega tutto solo oggi. Ben quasi 2 milioni di follower in attesa di comprendere le condizioni di salute di Chiara Nasti, influencer napoletana che però avrebbe tenuto nascosta la notizia della positività al virus. Nelle ultime settimane, Chiara Nasti non ha fatto menzione di aver contratto il virus ma dopo essere guarita l’influencer ha spiegato il motivo che l’avrebbe spinta a mantenere il ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 dicembre 2021) La Vip a. La notizia fa tirare un sospiro di sollievo. I fan poscontinuare a dormire sogni più sereni, infatti come rivelato dall’influencer napoletana pare che l’incubo delsia finito. Lo avrebbe rivelato al numerosissimo pubblico di follower attraverso il profilo Instagram. Nessuno, però, avrebbe saputosua positività.? L’influencer spiega tutto solo oggi. Ben quasi 2 milioni di follower in attesa di comprendere le condizioni di salute di Chiara Nasti, influencer napoletana che però avrebbe tenuto nascosta la notiziapositività al virus. Nelle ultime settimane, Chiara Nasti non ha fatto menzione di aver contratto il virus ma dopo esserel’influencer ha spiegato il motivo che l’avrebbe spinta a mantenere il ...

