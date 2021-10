Champions League, prima vittoria per il Barça : 1 - 0 alla Dinamo Kiev. Salisburgo - Wolfsburg 3 - 1 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Doppio anticipo di Champions League delle 18.45 andato in scena a Barcellona, con la gara tra i blaugrana e la Dinamo Kiev, e a Salisburgo, tra i padroni di casa e i tedeschi del Wolfsburg. prima ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Doppio anticipo didelle 18.45 andato in scena a Barcellona, con la gara tra i blaugrana e la, e a, tra i padroni di casa e i tedeschi del...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Juve, Nedved: 'Siamo davvero contenti di rinnovare il contratto a Dybala, per la firma manca pochissimo' 2 Intervistato ai mircorofoni delle tv nel prepartita della sfida contro lo Zenit San Pietroburgo di Champions League dando un chiaro messaggio sul futuro di Paulo Dybala. MATCH BALL - 'Come sapevamo sarebbero state queste due partite dove ci giochiamo il passaggio del turno. Lo sa il mister, i ...

Aggredito dai tifosi del Bruges, supporter belga del City in terapia intensiva Un tifoso belga del Manchester City aggredito dai tifosi del Bruges e ora in terapia intensiva all'ospedale AZ Maria Middelares. È accaduto ieri sera, dopo la partita di Champions, mentre l'uomo, 63enne, stava tornando alla sua auto insieme al figlio . 'Mio padre è stato aggredito vigliaccamente in un parcheggio a Drongen perché aveva una sciarpa del City. Speriamo ...

Champions League in TV 19 ottobre Sport Fanpage Champions League, Manchester United-Atalanta: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming Dopo la fuga di fine agosto dalla Continassa (e dalla Juventus), Cristiano Ronaldo ritrova un pezzo di Italia, in formato Atalanta. La terza sfida dei bergamaschi di Gian Piero Gasperini ...

Champions League, i risultati finali delle gare pomeridiane: Piquet tiene a galla il Barcellona, il Salisburgo ne fa tre al Wolfsburg Primo successo in Champions per il Barcellona che con un gol di Pique batte la Dinamo Kiev I blaugrana rientrano in corsa per la qualificazione così, mentre il Salisburgo si conferma avversario temibi ...

