Spalletti raggiunge Sarri | eguagliato il record della stagione 2017 2018

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti raggiunge

ilmattino.it

ha forse capito dove erano i problemi di una rosa forte, ma apparsa vulnerabile ... Ma è in momenti così, quando sil'apice che poi è più facile cadere e di conseguenza più difficile ...... si sofferma sui meriti diche ha contribuito all'esplosione dell'attaccante azzurro. Ecco quanto riportato: ' Se valutiamo che mediamente un centravantila maturazione intorno ai ...Il Napoli non iniziava un campionato con una cavalcata così entusiasmante dalla stagione dei 91 punti di Maurizio Sarri. Luciano Spalletti entra ufficialmente nella storia del club ...Come nel 2017/18, il Napoli eguaglia il Napoli: gli azzurri centrano l'ottava vittoria di fila battendo il Torino allo Stadio Maradona e raggiungono il record che fu di Sarri nella ...