Effetto Green pass obbligatorio, boom sui vaccini oltre le attese. Figliuolo: in un mese +46% di prime dosi (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'Effetto del Green pass obbligatorio avrebbe spinto un numero importante di italiani alla vaccinazione anti Covid. Secondo i dati emersi dal report settimanale della struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, dal 16 settembre al 13 ottobre c'è stato un incremento del 46 per cento di prime dosi, un dato più alto rispetto alle previsioni. Da quando infatti è stato introdotto l'obbligo del certificato verde per diverse attività al chiuso e poi sul posto di lavoro, il governo si aspettava che si vaccinassero circa 1,2 milioni di persone che ancora non avevano ricevuto la prima dose. Nei 30 giorni circa tra metà settembre e metà ottobre, invece, i nuovi vaccinati sono stati 1.768.226, quindi 559.954 in più. In totale, sino a oggi, sono dunque ...

