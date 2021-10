Il Villaggio Incantato di Pinocchio è la prima serie animata Palomar (Di venerdì 8 ottobre 2021) Il Villaggio Incantato di Pinocchio Da Montalbano a Pinocchio il passo è stato lungo, ma ormai compiuto: la Palomar di Carlo Degli Esposti, casa di produzione della fiction più amata dagli italiani, ha lanciato in esclusiva su Rai Play la sua prima serie animata, che debutterà sul piccolo schermo lunedì 11 ottobre ed andrà in onda tutti i giorni su Rai Yoyo alle 9.25 (dal lunedì al venerdì anche alle 18.35). Il protagonista è proprio lo storico personaggio di Collodi, qui attorniato da altri volti noti del mondo delle fiabe insieme ai loro figli; escamotage, questo della prole, già usato nei Descendants Disney, benché con accezioni diverse e per altro target. Il Villaggio Incantato di Pinocchio, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 8 ottobre 2021) IldiDa Montalbano ail passo è stato lungo, ma ormai compiuto: ladi Carlo Degli Esposti, casa di produzione della fiction più amata dagli italiani, ha lanciato in esclusiva su Rai Play la sua, che debutterà sul piccolo schermo lunedì 11 ottobre ed andrà in onda tutti i giorni su Rai Yoyo alle 9.25 (dal lunedì al venerdì anche alle 18.35). Il protagonista è proprio lo storico personaggio di Collodi, qui attorniato da altri volti noti del mondo delle fiabe insieme ai loro figli; escamotage, questo della prole, già usato nei Descendants Disney, benché con accezioni diverse e per altro target. Ildi, ...

