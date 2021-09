Germania, per la Cdu è il peggior risultato della storia. Ma nel gioco delle coalizioni può rimanere al governo (Di domenica 26 settembre 2021) Se i sondaggi avevano preannunciato un calo di gradimento per la Cdu-Csu, che sin dal 2005 ha guidato la Germania con la leadership di Angela Merkel senza scendere mai sotto il 30 per cento, i primi dati delle elezioni federali per il rinnovo del Bundestag lasciano intravedere per l’Unione dei conservatori tedeschi il risultato peggiore della sua storia. Dal quartier generale della Cdu a Berlino, il segretario generale Paul Ziemiak ha ammesso che rispetto alle elezioni del 2017 il risultato di questa tornata elettorale è «amaro». I voti persi si attesterebbero intorno al 6 per cento. September 26, 2021 Armin Laschet, presidente del Land di Nord Renania-Vestfalia e successore di Angela Merkel alla guida della Cdu, non solo non ... Leggi su open.online (Di domenica 26 settembre 2021) Se i sondaggi avevano preannunciato un calo di gradimento per la Cdu-Csu, che sin dal 2005 ha guidato lacon la leadership di Angela Merkel senza scendere mai sotto il 30 per cento, i primi datielezioni federali per il rinnovo del Bundestag lasciano intravedere per l’Unione dei conservatori tedeschi ilsua. Dal quartier generaleCdu a Berlino, il segretario generale Paul Ziemiak ha ammesso che rispetto alle elezioni del 2017 ildi questa tornata elettorale è «amaro». I voti persi si attesterebbero intorno al 6 per cento. September 26, 2021 Armin Laschet, presidente del Land di Nord Renania-Vestfalia e successore di Angela Merkel alla guidaCdu, non solo non ...

