Ecobonus per automobili meno inquinanti, anche usate: quanto vale e come si richiede l'incentivo (Di venerdì 24 settembre 2021) Il 13 settembre 2021 è stata stanziata una nuova tranche di incentivi per l'Ecobonus destinato all'acquisto di automobili con emissioni fra 0 e 60 g/km di CO2. Tra le novità, c'è anche l'estensione dell'agevolazione alle auto usate. Ecco quanto vale l'Ecobonus e come si richiede. Ecobonus per l'acquisto di una nuova automobile: che cos'è e come si richiede Il 13 settembre, la Commissione Bilancio della Camera ha approvato il rifinanziamento 350.000.000€ da inserire nel Decreto Sostegni bis. Di questi, 60.000.000€ sono riservati alle auto elettriche e ibride plug-in con emissioni comprese tra 0 e 60 g/km di CO2, mentre 40.000.000 agevoleranno l'acquisto di auto ...

