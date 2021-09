La passione della musica di Calogero Barino (Di giovedì 23 settembre 2021) PIETRAPERZIA (ENNA) – Questa volta vi parliamo della passione per la musica di Calogero Barino. L’artista nasce in un mattino freddo di dicembre 53 anni fa a Pietraperzia, un paesino nella provincia di Enna, in Sicilia. All’eta’ di 13 anni inizia lo studio della tromba nella banda del paese. Sin da subito si intravede il suo talento e la passione per questo strumento, passando, dopo qualche mese, alla prima tromba solista. Anno dopo anno si specializza nella musica leggera suonando in vari gruppi musicali e sempre nelle bande dei paesi limitrofi. Per motivi di lavoro, e crescendo negli anni, abbandona l’attivita’ musicale dedicandosi al lavoro e alla famiglia, ma nel cuore resta sempre quel sogno spezzato, la tromba, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 23 settembre 2021) PIETRAPERZIA (ENNA) – Questa volta vi parliamoper ladi. L’artista nasce in un mattino freddo di dicembre 53 anni fa a Pietraperzia, un paesino nella provincia di Enna, in Sicilia. All’eta’ di 13 anni inizia lo studiotromba nella banda del paese. Sin da subito si intravede il suo talento e laper questo strumento, passando, dopo qualche mese, alla prima tromba solista. Anno dopo anno si specializza nellaleggera suonando in vari gruppili e sempre nelle bande dei paesi limitrofi. Per motivi di lavoro, e crescendo negli anni, abbandona l’attivita’le dedicandosi al lavoro e alla famiglia, ma nel cuore resta sempre quel sogno spezzato, la tromba, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Siani, Lamorgese: 'E' un dovere trasmettere la sua passione etica'. Oggi l'anniversario dell'uccisione del giornali… - matteorenzi : In tutta Italia ci sono tanti che credono nella politica fatta con passione e generosità. Oggi blitz per un grazie… - AmiciUfficiale : Sogno, passione e talento: ecco cosa accomuna gli aspiranti al banco di #Amici21! OGGI ore 14.00 su Canale 5 vi asp… - iosonoBea : RT @CasaLettori: A Roma vete visitato la chiesa di Santa Maria Annunziata del Gonfalone, costruita nel XVI secolo, e decorata con splendidi… - SanninoAmelia : RT @Roberto_Fico: Per la prima volta Giancarlo #Siani ricordato a @Montecitorio nell’anniversario della sua morte. Come terza carica dello… -