Vaccini | Oms chiede di sospendere richiami sino a fine settembre

Ticinonline : «Ritardare la terza dose, almeno fino a settembre». La priorità, secondo Ghebreyesus, va data alle fasce più vulner… - RedattoreSocial : “Grave carenza nella fornitura”: la Task force sui #vaccini anti-#Covid19 lancia un sito web. Iniziativa di Fmi, Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Oms

Agenzia ANSA

Di conseguenza l'chiede una moratoria sui richiami deianti - Covid almeno sino a fine settembre", in modo consentire di vaccinare almeno il 10% della popolazione in ogni paese" ha detto ...... una piattaforma promettente negli studi clinici.': Europa a due velocità (e la Slovenia deve farseli regalare dall'Ungheria): "Accelerare coi. Servono ora, non tra un anno" ...GINEVRA - L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha lanciato un appello ai Paesi di tutto il mondo: posticipare la tanto discussa terza dose di vaccino contro il coronavirus «almeno fino a fine ...Roma, 4 ago. (askanews) - Stop alla terza dose, dare priorità alla vaccinazione di massa nei paesi poveri. L'Organizzazione mondiale della ...