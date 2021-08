Calciomercato Serie B | tutti i movimenti delle squadre cadette

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 1 agosto 2021) Anche laria affonda i propri artigli e gli interesse sul campotrattative estive. Le più roventi, le più determinanti ai fini della stagione che si appresta a palesarsi in via ufficiale. IldellaB è attivo, vibrante e potrebbe dare, se letto, diverse indicazioni sulla storia del torneo cadetto che è pronto a prendere il via. Ma come si stanno muovendo le società? Ecco il prospetto completo congli acquisti e le cessioni.B: ecco come si stanno muovendo le...