Kaio Jorge: nuovo fenomeno o prossimo flop? (Di giovedì 15 luglio 2021) Il nuovo nome esotico del mercato è quello del brasiliano Kaio Jorge. L’estroso attaccante 19enne è conteso tra Milan e Napoli Kaio Jorge Pinto Ramos, nato a Olinda il 24 gennaio 2002, è il nome più caldo del calciomercato estivo. La punta, contesa tra Milan e Napoli, farà di certo parlare di sé nel prossimo futuro, ma è davvero il diamante di cui si parla? Caratteristiche techiche Kaio Jorge è un centravanti brevilineo classe 2002. È alto 176 cm per 64 kg e fa dell’esplosività e della rapidità nello stretto le sue armi principali. Con il Santos, ... Leggi su zon (Di giovedì 15 luglio 2021) Ilnome esotico del mercato è quello del brasiliano. L’estroso attaccante 19enne è conteso tra Milan e NapoliPinto Ramos, nato a Olinda il 24 gennaio 2002, è il nome più caldo del calciomercato estivo. La punta, contesa tra Milan e Napoli, farà di certo parlare di sé nelfuturo, ma è davvero il diamante di cui si parla? Caratteristiche techicheè un centravanti brevilineo classe 2002. È alto 176 cm per 64 kg e fa dell’esplosività e della rapidità nello stretto le sue armi principali. Con il Santos, ...

Advertising

marcoconterio : ?? ?? ? #Milan forte su Kaio Jorge ???? del #Santos. Il club vuole un altro 9 dopo Giroud. Kaio ha promesso al club che… - Gazzetta_it : Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge #Calciomercato - Gazzetta_it : Da Kaio Jorge ai gioielli del Sassuolo: il Milan ora cerca gol 'giovani' - AConan_Doyle : @MaxMorlacchi Per le nostre informazioni Bondo è in fase di definizione Ballo-Toure' è chiuso e arriverà presto Ka… - NandoPiscopo1 : @PCalcistico Ho guardato le partite ?? Se mi devi parlare di kaio jorge con i dati letti random sui vari sitarelli, allora chiudiamola qui ?? -