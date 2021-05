Il vaccino vegetale Medicago funziona Gsk | ' Risposta positiva negli adulti e negli anziani'

Advertising

globalistIT : - infoiteconomia : Covid, dati positivi dal vaccino vegetale Medicago: come funziona - infoiteconomia : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk 'dati positivi ad ogni età' - infoiteconomia : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk 'dati positivi ad ogni età' | SassariNotizie 24 ore - 577894 - infoiteconomia : Covid, da vaccino vegetale Medicago-Gsk 'dati positivi ad ogni età' -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino vegetale

Gli studi clinici di fase 2, per il candidatoCovid - 19 di originedi Medicago - testato in combinazione con l'adiuvante pandemico di Gsk - hanno ottenuto "dati positivi", tra cui risposta anticorpale simile negli adulti e negli ...Buone notizie anche dai risultati intermedi della fase 2 di sperimentazione deldi origineche GSK sta elaborando con Medicago (società biofarmaceutica con sede in Quebec): rilevata ...Da GlaxoSmithKline (Gsk) e Medicago arrivano buone notizie sul fronte vaccini. Le due aziende farmaceutiche hanno infatti unito le forze per produrre un ...In fase 2 riscontrata 'risposta robusta in adulti e anziani, 10 volte più anticorpi che nei guariti, no eventi gravi correlati' ...