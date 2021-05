Campolattaro | lo staff del Giro d’Italia fa tappa all’albergo diffuso | soddisfazione per i lavoratori ‘speciali’ del centro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Lanegli occhi delle lavoratrici e deicon disabilità che sono lodiè valsa tutta la fatica fatta in questi giorni per preparare l’Albergodopo questo lungo periodo di chiusura. Ilha scelto l’albergoper la sosta all’arrivo dellaa Guardia Sanframondi. Dodici persone in rosa hanno, dunque, soggiornato nella struttura nata ae di proprietà del Comune come output di un progetto sostenuto da Fondazione con il Sud e creato da “Sale della Terra” e che oggi ha 5 mini appartamenti e 6 camere per 16 posti letto, cucine familiari a disposizione in autogestione o con ...