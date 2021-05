Migliaia di palestinesi stanno protestando contro il possibile sfratto di diverse famiglie dal quartiere di Sheikh Jarrah | a Gerusalemme est

(Di venerdì 7 maggio 2021) Vicino alla città vecchia di, in Israele, sono in corso tensioni tra le guardie di sicurezza israeliane e gruppi dicheildidalle loro case, nelorientale di

Advertising

ilpost : Migliaia di palestinesi stanno protestando contro il possibile sfratto di numerose famiglie dal quartiere di Sheikh… - giangio87 : RT @ilpost: Migliaia di palestinesi stanno protestando contro il possibile sfratto di numerose famiglie dal quartiere di Sheikh Jarrah, a G… - Teresa02247224 : RT @ilpost: Migliaia di palestinesi stanno protestando contro il possibile sfratto di numerose famiglie dal quartiere di Sheikh Jarrah, a G… - BeltramoPaolo : RT @ilpost: Migliaia di palestinesi stanno protestando contro il possibile sfratto di numerose famiglie dal quartiere di Sheikh Jarrah, a G… - arcoincielo : RT @ilpost: Migliaia di palestinesi stanno protestando contro il possibile sfratto di numerose famiglie dal quartiere di Sheikh Jarrah, a G… -

Ultime Notizie dalla rete : Migliaia palestinesi

Infopal

... che segna la fine del Ramadan e richiama decine didi palestinese alla Spianata delle Moschee. Secondo quanto riferisce la polizia israeliana, alcuni manifestantiavrebbero ...In arrivo a Gerusalemme ci sonodi fedeli musulmani per la tradizionale preghiera del ... Alta tensione anche in Cisgiordania dove questa mattina tresono stati colpiti dal fuoco ...L’organizzazione afferma che Gaza sta affrontando un preoccupante aumento dei casi di Covid-19: tra marzo e aprile si è passati da meno di mille casi a settimana a oltre mille al giorno. Solo il 5% ci ...Per la seconda notte di fila si sono ripetute violenze nel sobborgo di Sheikh Jarrah. All’origine della controversia uno scontro sulla proprietà di terreni fra coloni ebraici e palestines ...