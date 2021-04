Coronavirus Italia, 17mila nuovi casi. In calo le vittime: 380 nelle ultime 24 ore (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.168. Sono invece 380 le vittime in un giorno (ieri 469). Sono... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i positivi al test delin24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.168. Sono invece 380 lein un giorno (ieri 469). Sono...

