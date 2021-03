Come disattivare la riproduzione automatica dei video su Facebook (Di lunedì 29 marzo 2021) C'è qualcosa di più fastidioso della riproduzione automatica dei video su un servizio web? Io dubito. Anche Facebook non è estraneo a questa pratica, fortunatamente può essere disattivato sul social network. video Riprodotto automaticamente su Facebook Non c'è bisogno di procrastinare 150 anni sulla riproduzione automatica dei video sul web: tutto concordano sul fatto che è insopportabile. Per disattivare i video dall'avvio su Facebook quando ci passi sopra con il mouse, è semplice: Nella versione Web di Facebook, in alto a destra, clicca sulla freccetta che punta in basso e clicca su "Impostazioni e privacy" in alto a destra, quindi ... Leggi su totorearanzullo (Di lunedì 29 marzo 2021) C'è qualcosa di più fastidioso delladeisu un servizio web? Io dubito. Anchenon è estraneo a questa pratica, fortunatamente può essere disattivato sul social network.Riprodottomente suNon c'è bisogno di procrastinare 150 anni sulladeisul web: tutto concordano sul fatto che è insopportabile. Perdall'avvio suquando ci passi sopra con il mouse, è semplice: Nella versione Web di, in alto a destra, clicca sulla freccetta che punta in basso e clicca su "Impostazioni e privacy" in alto a destra, quindi ...

