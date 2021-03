Vuoi migliorare la tua vita di coppia? Prova ad usare le parole di affermazione (Di domenica 7 marzo 2021) Hai mai sentito parlare del concetto “parole di affermazione”? Questo nuovo “trend” può diventare uno strumento per la tua vita di coppia: ecco come. Ha riempito prima Instagram e poi l’ormai onnipresente TikTok; di che cosa parliamo? Ma dell’affermazione, of course! Con questo concetto, infatti, si definisce una pratica veramente strana (ma totalmente innocua). Ecco L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 7 marzo 2021) Hai mai sentito parlare del concetto “di”? Questo nuovo “trend” può diventare uno strumento per la tuadi: ecco come. Ha riempito prima Instagram e poi l’ormai onnipresente TikTok; di che cosa parliamo? Ma dell’, of course! Con questo concetto, infatti, si definisce una pratica veramente strana (ma totalmente innocua). Ecco L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Reply_ITA : Vuoi migliorare le tue competenze in ambito tech? Scopri l’agenda della settimana e registrati gratuitamente ai nos… - Jeanfrixx : @fattoquotidiano Quando vuoi fare qualcosa per migliorare la nomea del tuo Comune, e riesci a far peggio. Non era facile. - borsediricordi : @problematicguy2 fili se hai bisogno di parlare io ci sono. prenditi il tuo tempo e sappi che c’è sempre modo di mi… - xdiscipleblake : @Twitter vuoi muoverti a migliorare la qualità dei video o hai intenzione di vivere ancora nel medioevo ? - antovalitutti : I'm discussing “Scopri la tua voce! Vuoi migliorare la tua Dizione?” with @fraimac81. Today, 6 Mar at 4:00 PM CET o… -