Coronavirus in Italia, il bollettino del 7 marzo: tasso di positività al 7,6% (Di domenica 7 marzo 2021) I dati di oggi del Coronavirus I dati del contagio da Coronavirus di oggi, domenica 7 marzo 2021, registrano 20.765 casi e 207 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri. tasso di positività al 7,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi in Italia sono un totale di 472.862 con un incremento di 7.050 casi. 161 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.467 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 21.144 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da ... Leggi su 361magazine (Di domenica 7 marzo 2021) I dati di oggi delI dati del contagio dadi oggi, domenica 72021, registrano 20.765 casi e 207 vittime. Ancora alto il numero dei nuovi positivi giornalieri, come il numero dei decessi rispetto a ieri.dial 7,6%. Gli aggiornamenti Gli attuali positivi insono un totale di 472.862 con un incremento di 7.050 casi. 161 sono i nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre il dato sui guariti/dimessi è di 13.467 unità, un numero stabile rispetto al giorno precedente. Continua a salire rispetto a ieri il numero delle persone in isolamento domiciliare e ancora sopra i 20mila il totale dei ricoverati, oggi è di 21.144 unità. Le regioni Lombardia, Veneto e Campania restano le prime tre regioni a registrare i dati più numeri, seguite da ...

