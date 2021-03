Sheffield United – Southampton: 6 marzo 2021 ore 15 (Di sabato 6 marzo 2021) Il difensore dello Sheffield United Phil Jagielka deve scontare una squalifica. Ai Blades manca anche il quartetto difensivo Chris Basham, John Egan, Jayden Bogle e Jack O’Connell, insieme a Sander Berge e Jack Robinson. Il trio del Southampton Kyle Walker-Peters, Ibrahima Diallo e Takumi Minamino sono tornati ad allenarsi dopo i recenti infortuni e sono in fase di valutazione. Cosa ci dobbiamo aspettare dall’incontro Sheffield United – Southampton di oggi? Sheffield United – Southampton: a che punto sono le due squadre? La caduta libera del Southampton è continuata con la sconfitta contro l’Everton di lunedì: ha preso solo un punto in nove partite. Questo crollo deve finire presto se vogliono rimanere in piedi, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 6 marzo 2021) Il difensore delloPhil Jagielka deve scontare una squalifica. Ai Blades manca anche il quartetto difensivo Chris Basham, John Egan, Jayden Bogle e Jack O’Connell, insieme a Sander Berge e Jack Robinson. Il trio delKyle Walker-Peters, Ibrahima Diallo e Takumi Minamino sono tornati ad allenarsi dopo i recenti infortuni e sono in fase di valutazione. Cosa ci dobbiamo aspettare dall’incontrodi oggi?: a che punto sono le due squadre? La caduta libera delè continuata con la sconfitta contro l’Everton di lunedì: ha preso solo un punto in nove partite. Questo crollo deve finire presto se vogliono rimanere in piedi, ...

