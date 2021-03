Festival di Sanremo 2021, Amadeus commenta gli ascolti della seconda serata in conferenza stampa (Di giovedì 4 marzo 2021) Altra puntata, altra conferenza stampa e questa volta Amadeus ha dovuto rispondere ai titoli di questa mattina circa gli ascolti della seconda puntata del Festival di Sanremo 2021. Come abbiamo riportato qualche ora fa, infatti, la kermesse musicale più famosa d’Italia ha visto un drastico calo negli ascolti. Il paragone è stato fatto con le edizioni precedenti che, dobbiamo anche dirlo, si sono svolte in condizioni normali e non con tutte le restrizioni da Covid-19. Ma torniamo a noi. Questa mattina Amadeus, con il supporto di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, avrebbe risposto ai titoloni di giornali e a chi avrebbe già iniziato ad additare il Festival di ... Leggi su trendit (Di giovedì 4 marzo 2021) Altra puntata, altrae questa voltaha dovuto rispondere ai titoli di questa mattina circa glipuntata deldi. Come abbiamo riportato qualche ora fa, infatti, la kermesse musicale più famosa d’Italia ha visto un drastico calo negli. Il paragone è stato fatto con le edizioni precedenti che, dobbiamo anche dirlo, si sono svolte in condizioni normali e non con tutte le restrizioni da Covid-19. Ma torniamo a noi. Questa mattina, con il supporto di Stefano Coletta, direttore di Rai 1, avrebbe risposto ai titoloni di giornali e a chi avrebbe già iniziato ad additare ildi ...

