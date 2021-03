Vaccino Covid, Rasi: “Inutile cercare Sputnik se non si usa bene ciò che c’è” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “E’ Inutile che andiamo a cercare lo Sputnik se ancora non siamo in grado di utilizzare al meglio i vaccini che abbiamo a disposizione e se anzi ci precludiamo la possibilità di ottimizzarne l’impiego, per esempio fissando per il Vaccino AstraZeneca limiti d’età non giustificati”. E’ la riflessione di Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, mentre in Italia si infiamma il dibattito sul Vaccino russo contro Covid-19. Da un lato c’è chi, accusando l’Ue di tempi troppo lunghi, caldeggia una corsa in avanti come quella di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca che hanno deciso di importare il prodotto ricorrendo allo strumento dell’autorizzazione d’emergenza; dall’altro chi invece invita alla prudenza, ricordando l’importanza di affidarsi ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “E’che andiamo alose ancora non siamo in grado di utilizzare al meglio i vaccini che abbiamo a disposizione e se anzi ci precludiamo la possibilità di ottimizzarne l’impiego, per esempio fissando per ilAstraZeneca limiti d’età non giustificati”. E’ la riflessione di Guido, ex direttore esecutivo dell’Agenzia europea del farmaco Ema, mentre in Italia si infiamma il dibattito sulrusso contro-19. Da un lato c’è chi, accusando l’Ue di tempi troppo lunghi, caldeggia una corsa in avanti come quella di Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca che hanno deciso di importare il prodotto ricorrendo allo strumento dell’autorizzazione d’emergenza; dall’altro chi invece invita alla prudenza, ricordando l’importanza di affidarsi ...

VittorioSgarbi : Vaccino Sputnik: dalla Russia di Putin una lezione a tutta l’Europa e soprattutto ai suoi governanti. Diffidenza e… - Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - SkyTG24 : Uk, ricoveri giù dell’80% negli over 80 con una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer - SandroBonomi2 : RT @Libdem19: L’infermiere #novax rifiuta il vaccino e si prende la #Covid? Sarebbe una minaccia per i pazienti e invece l’#Inail lo premia… - Marco94607833 : RT @marco_sampietro: A quanto pare Trump ha ricevuto il vaccino Covid a gennaio ma non lo ha reso noto per non scontentare molti dei suoi s… -