"Stretti, stretti". Filippo Magnini dolcissimo con la figlia Mia: tutti impazziti per la foto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Filippo Magnini ha da poco festeggiato il suo primo compleanno da papà. Ha compiuto 39 anni circondato dall'amore della sua Giorgia Palmas e della bambina avuta da lei a settembre scorso, la piccola Mia, e da Sofia, la figlia che la showgirl ha avuto dal calciatore Davide Bombardini. Per la coppia Magnini-Palmas, oltretutto, il 2021 sarà l'anno delle nozze. Entrambi hanno alle spalle delle storie importanti (per lei con Vittorio Brumotti, per il nuotatore con la collega Federica Pellegrini). Si sono incontrati nel 2018 a Milano e da allora sono diventati inseparabili. "Ero single ormai da un anno e non mi batteva più il cuore per nessuno, ma guardando Giorgia pensavo: 'Sarebbe perfetta, lo sento. E così è stato'. Ho iniziato questa storia con lei pensando da subito che fosse definitiva" ha confessato ...

