Dpcm, scuole chiuse in zone rosse o ad alto rischio contagio. Alle 18.45 parlano Speranza e Gelmini (non Draghi) I primi attriti all'interno del governo Draghi si consumano intorno al nuovo Dpcm. Il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si è opposto alla chiusura delle scuole in zona arancione: «Eh no, se vogliamo chiudere le scuole in arancione, allora voglio vedere chiusi anche i centri commerciali. Non è pensabile non far andare i ragazzi in aula e vederli poi assembrati fuori», avrebbe detto. La prima notizia trapelata dalla cabina di regia di oggi, 2 marzo, proprio sul tema della scuola è che l'intenzione del governo sarebbe quella di lasciare l'autonomia Alle regioni che raggiungono il parametro di 250 casi ogni 100mila abitanti: qualora fossero in zona arancione, potrebbero essere i governi locali a dover decidere se chiudere o tenere aperti gli istituti scolastici. L'incontro tra governo e ...

