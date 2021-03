La testa di Arcuri è servita Salvini e Meloni sono i primi a gioire per la nomina del nuovo Commissario Ma c’è anche Renzi

(Di lunedì 1 marzo 2021) Eccoladi Domenico. Esultano a destra per ladel generale Francesco Paolo Figliuolo astraordinario per l’emergenza Covid-19 (leggi l’articolo). Il leader della Lega, Matteoè tra ivia social: “Grazie presidente Draghi. Missione compiuta”. “Bene ha fatto il presidente Draghi a rimuovere Domenicodastraordinario per l’emergenza Covid-19” scrive, invece, la leader di FdI, Giorgia. “Come Fratelli d’Italia – aggiunge– siamo stati tra ia chiedere di dare un netto segnale di discontinuità sulla pessima gestione del governo precedente. Lo abbiamo detto chiaramente già ...

fattoquotidiano : Dopo Salvini e Renzi, anche Forza Italia chiede la testa di Arcuri. Con la sua efficienza è una minaccia vivente pe… - laltrodiego : ??Draghi licenzia Arcuri?? Figliuolo nuovo commissario Covid. Dopo il capo della Protezione Civile Borrelli, salta… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: La testa di #Arcuri è servita. #Salvini e #Meloni sono i primi a gioire per la nomina del nuovo Commissario. Ma c’è anc… - GiorgioCarbon12 : RT @Libero_official: Salta la testa di #Arcuri, al suo posto #Draghi nomina #Figliuolo, Generale del corpo d'armata. Il plauso di #Salvini… - LaNotiziaTweet : La testa di #Arcuri è servita. #Salvini e #Meloni sono i primi a gioire per la nomina del nuovo Commissario. Ma c’è… -

Ultime Notizie dalla rete : testa Arcuri

LA NOTIZIA

...Scaccabarozzi e il presidente dell'Aifa Giorgio Palù e il commissario straordinario Domenico... Certamente in questa fase i governi - e quello italiano in- sono in grado di esercitare una ...... che il premier ha chiaro in, per mutare passo nella gestione della lotta alla pandemia. La ... Domenicoè stato in questi mesi blindato e difeso a spada tratta da Conte e dal ministro ...Domenico Arcuri non è più il Commissario straordinario per l’emergenza Covid: con il Governo Draghi, cade un’altra testa. Dopo aver cambiato il capo della Protezione civile Angelo Borrelli (al suo ...Via il capo della Protezione Civile. Disse: "Dpi? Basta il distanziamento". Con Curcio, Draghi vuole rimettere l'ente al centro dell'emergenza. E il benservito al commissario di Conte può essere un nu ...