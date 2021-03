Coronavirus | il bollettino nazionale | 13 114 nuovi positivi | 246 i decessi

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 1 marzo: 13.114 nuovi casi e 246 morti: Sono stati 170mila i tamponi effettuati… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - Ultron65 : RT @RaiNews: I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - PasqualeMarro : #BollettinoCoronavirusItalia di oggi 1 Marzo 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

COVID IN LIGURIA: ISCRIVITI ALLA NUOVA NEWSLETTER Leggi anchein Liguria, i numeri del contagio e delle vaccinazioniI dati dell'1 marzo dalla regione Sono 478 i casi diin Sicilia oggi, 1 marzo, secondo ilche fa riferimento a 20.846 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18 morti (4.156 dall'inizio dell'emergenza ...Secondo il bollettino sull'emergenza covid in Italia di oggi, 1 marzo, sono 12.114 i nuovi casi e il tasso di positività è del 7,7%.ANCONA – Un successo il bando per accedere al contributo a favore di Comuni e Province destinato all’installazione nelle aule scolastiche di impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC): in so ...