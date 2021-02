(Di sabato 27 febbraio 2021) IL TRE MOSCA BIANCA DEL RAP: NO ALLA DROGA Il rapper Il Tre (vero nome Guido Senia, romano, classe ’97) a differenza dei suoi colleghi non canterà mai di droga e alcol (“sono contrario e non mi piacciono”). Nell’album onesto e senza fronzoli “Ali” troverete la sua vita, il suo essere controcorrente, le difficoltà a scuola e il riscatto. “La mia è stata una ribellione dovuta ad aspetti della mia vita, mio padre uomo di grande cultura forse il più colto abbia mai conosciuto. – racconta a FqMagazine – Sui miei studi sapeva quello che voleva da me, non era una pretesa ma una speranza. Sentivo la pressione addosso così nell’adolescenza sono diventato un ribelle non mi sentivo in linea con un percorso ordinario. Ero senza pelilingua, senza schemi”. Giudizio: la mosca bianca del rap Voto 8E IL BELLO DELLA GAVETTA L’artista milanese ...

FQMagazineit : FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Il Tre, Venerus e Emanuele Aloia - IlContiAndrea : Secondo appuntamento con #FQNewGeneration, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Il Tre (primo i… - clikservernet : FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Il Tre, Venerus e Emanuele Aloia - Noovyis : (FQ New Generation, la nostra rubrica sulla nuova musica da tenere d’occhio: Il Tre, Venerus e Emanuele Aloia) Pla… - GBSanviti : @EntropicBazaar Apposto così. I nanetti scavatori finanziano anche la ricerca scientifica. Disinteressatamente. N… -

Ultime Notizie dalla rete : New Generation

Il Fatto Quotidiano

...constitutes significant value share on a global scale owing to rising trend of renewable...strategies market players aimed to extend theory reach and capacity as well as to open up...Tre gli step decisivi: "L'utilizzo intelligente del NextEu fund, il Giubileo del 2025 e ... Gli ambiti ai quali si guarda con maggiore interesse sono il mondo ambientalista e laeconomy "...GIULIANOVA - Il Think Tank-NED (New European Dream) è molto felice di partecipare all’iniziativa organizzata dagli Stati Generali delle Donne e Alleanza ...TRA LE ROVINE Nato a New York il 24 marzo 1919, ha subito una vita non facile, col padre morto prima che la madre partorisca e venga, poco dopo, rinchiusa in manicomio, da cui esce dopo sei anni ...